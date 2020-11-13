تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو حديثاً لليان ابنة نجمة المواقع المعروفة باسم الدكتورة خلود. وبدا من خلال المقطع أن الطفلة كبرت وظهرت وهي تتفاعل مع والدتها وتحاول الكلام وتضحك بشكل أثار إعجاب عدد كبير من المتابعين

وأحدث الفيديو ضجة على المواقع وفيما أثنى الكثيرون على جمال الطفلة نشر بعضهم تعليقات قاسية اتهموا فيها الدكتورة باللعب بالجينات معتبرين أن شكل طفلتها غريب ومما كتبوه: “لاعبة بالجينات وصايرين ربي لك الحمد أشكال غريبة” و”حسيت بدوخه من جمالها ماشاء الله ربي يحميها” و”شكلة غريب كلما يكبرون يتحولون” و”كأن محد جاب عيال غيرها. خلاا ملينا منك ومن عيالك وحساباتك المزيفة”.

ويشار إلى أن خلود تعرضت في وقت سابق لهجوم بسبب “استعراض ثروتها” على حد قول بعض المتابعين. وجاء هذا بعدما نشرت عبر “سناب شات” مقاطع تُظهر المفاجأة التي أعدّتها لأطفالها لمساعدتهم على تخطي فترة الحجر المنزلي. وتبين أنها اشترت مجموعة كبيرة من الألعاب التي تتوفر في الملاهي ووضعتها في باحة المنزل.