شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورا جديدة لابنتها غزل من اطلالتها بمناسبة احتفالها بعيد الهالوين وذلك عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام.

وظهرت غزل الترك، في الصور، وهي تحتفل بعيد الهالوين حيث ارتدت زي تنكري باللون الاسود ومكياج صاخب مع وضعها قبعة سوداء على هيئة المرأة الساحرة.

يذكر ان حلا الترك قد احتفلت بدورها بالهالوين وشاركت متابعيها بصور لها بهذه المناسبة ظهرت فيها بإطلالة غربية..

ونشرت حلا الترك،عبر حسابها على “انستجرام”، أكثر من صورة بمناسبة الهالوين حيث ارتدت زي تنكري تميز بأسلوب مرح بمزيج من اللون الأبيض والأسود والأحمر، وارتدت بنطلون بنقوشات متناغمة ومتنوعة بين نقشة الكاروهات والخطوط،

أما التوب فجاء بياقة دائرية ضيقة مزينة بكشكشة حمراء وبقصة طويلة بطبقة سفلية واسعة تشبه التنورة ومطبوع بنقشة الكروهات البيضاء والسوداء ومزين بأزرار ضخمة حمراء.