يحرص المنتج محمد الترك على الاهتمام بموهبة ابنته غزل الفنية كما فعل في السابق مع أختها حلا، وذلك من خلال تدريبها والاستماع إلى غنائها بشكل دائم لصقل موهبتها وتثقيفها فنياً.

عادةً ما تظهر الطفلة في مقاطع فيديو تلتقطها لها والدتها الفنانة المغربية دنيا بطمة وهي تغني وترقص وتعبر عن سعادتها بالغناء بحركات طفولية، وهو ما يثير اهتمام أسرتها لدعمها وتدريبها بشكل جدي.

وبالفعل، يواظب الترك على تدريب الطفلة، حيث ظهرت في مقاطع فيديو تنشرها لها أسرتها عبر صفحتها في “إنستغرام” وهي في الاستديو بين الآلات الموسيقية.

كذلك تحرص دنيا بطمة على إظهار ابنتها كفاشينيستا وأيقونة في عالم الموضة من خلال نشرها صوراً لغزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبدو فيها بإطلالات مميّزة وأنيقة.