أشعلت ملك ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها عدة مقاطع فيديو عبر تطبيق التيك توك وهي ترقص.

وتداول الجمهور الفيديوهات بشكل واسع، حيث ظهرت ملك في أحد المقاطع وهي ترتدي فستان شيفون أسود كشف عن تفاصيل جسمها بشكل واضح، في حين ارتدت في مقطع آخر بودي بحمالات قصير فوق السرة كاشفا عن منطقة الخصر.

وقدمت ابنة رانيا فريد شوقي حركات استعراضية على بعض الأغاني الغربية، وأخرى مصرية، بالإضافة لتقليدها بعض المشاهد، ولاحظ الجمهور التشابه الكبير بين الأم وابنتها خاصة في بعض حركات الفم والمعروفة عن رانيا خلال مسيرتها الفنية.

وكان أول ظهور لملك عام 2019 حيث انتشرت عبر السوشال ميديا صورة تجمعها مع الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي في أحد عروض الأزياء، وأثارت الصورة إعجاب الجمهور بسبب جمال ابنة الفنانة، كما أثارت فضولهم لمعرفة المزيد عنها.

وبعد البحث وبجولة في حساب ملك على إنستغرام، اتّضح أن ملك هي ابنة الفنانة المصرية من طليقها مصمم الرقصات عاطف عوض ووالد ابنتيها الوحيدتين فريدة وملك.

وتعمل ملك في عالم عرض الأزياء كموديل لإحدى المجلات المصرية، وعلق الكثيرون أنها ورثت بعض ملامح والدتها، خاصة من ناحية الطول والرشاقة، فيما رأى البعض أنها أكثر جمالًا منها.

وملك قليلة الظهور خلال الفترة الماضية، حيث لاحظ الكثيرون أن حساب ملك في إنستغرام خالٍ من أي صورة تجمعها بوالدتها، وانحصر تواجد رانيا في حساب ابنتها فقط من خلال التعليقات بشكل مستمر على صورها.

يُشار إلى أن رانيا فريد شوقي هي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، وكانت قد تزوجت في بداية حياتها من عاطف عوض وأنجبت منه ابنتيها فريدة وملك، لتنفصل عنه بعد سنوات.

وتزوجت شوقي بعدها وتحديدًا في عام 2007 من الفنان المصري مصطفى فهمي، إلا أن خلافات كثيرة وقعت بينهما أدت إلى طلاقهما 3 مرات متتالية، لتتزوّج بعدها من تامر الصراف في عام 2015.