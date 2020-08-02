تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها الفتاة “جنى محمد خير”، التي قيل إنها ابنة الفنانة المصرية ريهام حجاج من زوجها الأول المصوّر محمد خير الشهير بـ”ميكي”.

وقد تصدرت ريهام حجاج قائمة التريند في مصر بسبب هذه الصورة خاصة وانها كانت تخفي ابنتها عن الإعلام منذ ولادتها.

وقال بعض المتابعين المتداولين للصورة إن ريهام حجاج هي من قامت بنشر صورة ابنتها “جنى” وسرعان ما حذفتها من خاصية “الاستوري” في حسابها على موقع “إنستغرام”، بينما أكد البعض أن الصورة تم تسريبها.

وجاء ظهور ابنة ريهام حجاج وهي ترتدي “المايوه” داخل أحد اليخوت في عّرض البحر وهي تقضي إجازتها، وأشار الكثير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشبه الكبير الذي يجمع ريهام حجاج وابنتها.

يشار إلى أن ريهام حجاج انفصلت عن زوجها المصور ميكي، ولم تكشف عن ابنتها نهائياً، وهى متزوجة حالياً من رجل الأعمال محمد حلاوة.