هاجمت رشا سامي العدل، الفنانة ريهام حجاج، بعد خلافاتها المستمرة مع صناع مسلسلها الجديد “وكل ما نفترق”، وذلك بعد خلافها الأخير مع الفنانة أيتن عامر.

ونشرت رشا تدوينة لها قالت فيها: “أقسم بالله العظيم أنا شوفت صورتك وسألت مين دي قالوا ريهام حجاج برضه ما عرفتكيش، قالوا دي إللي بتتدخل في شغل كل الناس وبتقول بفلوسي برضه ما عرفتكيش بس فهمت إنك ممكن تكوني معقدة نفسياً علشان موضوع بفلوسي ده واطي شويتين”.

وتابعت: “إنما لحد أيتن عامر وتقفي انتباه لأن أيتن ليا الشرف أقول إنها صحبتي وحبيبتي قبل ما تكون زميلة محترمة وملتزمة جدًا جدًا، وبتحترم الصغير قبل الكبير، مش أيتن عامر إللي تطمع في تكبير دورها ولا أيتن عامر إللي تقف تقول بفلوسي ولا أيتن عامر إللي مش ملتزمة في اللوكيشن ومش أيتن عامر إللي بتتدخل في شغل غيرها من إنتاج وإخراج ومونتاج إلخ”.

وأضافت: “نزيد بقى إن أيتن عامر زوجة أجدع مدير تصوير محمد عز العرب، خريجة فنون مسرحية وأخت النجمة الجدعة الأصيلة وفاء عامر زوجة المنتج الكبير المحترم محمد فوزي، يعني متشقلبة في الفن يمين وشمال وأحق من بتوع الشاي بالياسمين لحد أيتن وstooooop ومصر كلها هاترد عليكي والحمد لله إني شوفت كلامك السفيه بعد الفطار.. أنتي مين أصلا!؟”.

وإنتشرت أخبار حول خلافات نشبت داخل كواليس مسلسل “وكل ما نفترق” بين المخرج ومؤلف العمل وأيتن وبين الفنانة ريهام حجاج، بعد أن قامت الأخيرة بالتعديل في برومو العمل دون الرجوع إلى المخرج أو المؤلف وقامت بحذف مشاهد للفنانة أيتن عامر من البرومو، الأمر الذي جعل فريق الانتاج يلجأ إلى الإستعانة بوحدة ثانية لكي تقوم آيتن عامر بتصوير مشاهدها، بعيدًا عن ريهام حجاج، بعد أن اعتذر المخرج كريم العدل عن عدم استكمال العمل.

يذكر أن مسلسل “وكل ما نفترق” قصة محمد أمين راضي وسيناريو وحوار ياسر عبدالمجيد وأحمد وائل، وبطولة عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، وأحمد فهمي، ومحمد الشرنوبي، وسيد رجب، وسلوى خطاب، ومحمد جمعة، وآيتن عامر.