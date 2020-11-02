في الوقت الذي تقبع به شقيقتها ابتسام في السجن بقضية موقع “حمزة مون بيبي” المثير للجدل، تسعى الفنانة دنيا بطمة للاهتمام بابنتها المراهقة ومنحها الحب والعاطفة.

وتحرص النجمة المغربية على منح الشابة الرعاية والعناية بغياب والدتها، وتتعامل معها كما لو انها ابنتها الثالثة الى جانب ابنتيها غزل وروز ليلى، إذ تنشر صور تجمعها بها بالقفطان المغربي عبر صفحتها على تطبيق انستغرام.

وخطفت لينا الأنظار بجمالها وملامحها البريئة والتي تشبه الى حدّ كبير ملامح والدتها المسجونة منذ أشهر بتهمة التشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم من خلال الصفحة، رغم إنكارها لهذا الامر في المحكمة.

وظهرت المراهقة بمجموعة من الصور بقفطان أنيق ومزركش ويناسب عمرها مع خالتها وطفلتيها، وخطفت الانظار من دنيا بجمالها وجاذبيتها وانهالت التعليقات التي تغزلت بها، متمنيين ان تجتمع بوالدتها خلال فترة قريبة.













