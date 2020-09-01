تحدّثت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في لقاء أُجري معها ضمن تقرير لبرنامج Trending الذي يُعرض على شاشة MBC4 عن تجربتها في مسلسل “دانتيل”. وتطرقت إلى بعض تفاصيل العمل، وخصوصاً مشاركة إيلسا ابنة شقيقتها سابين فيه.

وعن ذلك قالت إن إيلسا تؤدي في المسلسل دور ميرنا الصغيرة، أي في سنّ الـ15 وصعوداً، لافتةً إلى أن عمرها في الواقع 16عاماً، وأضافت أنها شعرت بالصدمة للتطور الذي شهده أداؤها، مشيرة إلى أنها أكثر جمالاً منها، وأن البعض يرون أن هناك شبهاً كبيراً بينهما. وعرضت خلال التقرير مشاهد للشابة، ما دفع المتابعين إلى إبداء إعجابهم الشديد بجمالها.

وفي هذا السياق، تابعت سيرين أن هذا الشبه هو ما لفت نظر مخرج العمل المثنى صبح، مضيفةً أن أجواء من التفاهم والانسجام شاعت في كواليس التصوير، خصوصاً أن الأخير يتّسم بالطاقة الإيجابية ويُشعر الممثلين كما لو أنهم أصدقاؤه منذ زمن.

كذلك أثنت سيرين على زميلها بطل المسلسل الممثل السوري محمود نصر، وأكدت أنه يثق في نفسه، وهو فنان بكل ما للكلمة من معنى، مع الإشارة إلى أنه صديقها وأن الدور سيكون نقلة نوعية في مسيرته المهنية، تماماً كدور “روبي” بالنسبة إليها.