تصدرت ابنه الفنان صلاح السعدني الترند علي منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد إعلان تقديمها برنامجا تليفزيونيا جديدا.

رسالة أحمد السعدني

حرص شقيقها الفنان أحمد السعدني على المباركة لها بهذه الخطوة الجديدة في مسيرتها المهنية بالإعلام، ونشر صورة دعائية لبرنامجها وكتب لها: “مبروك يا حبيبتي ربنا يوفقك” وذلك عبر خاصية الاستوري.

وتقدم ميريت السعدني برنامجا بعنوان “بنات أصول” برنامج اجتماعى، يتناول العلاقة بين الرجل والمراة والجوانب الاسرية العاطفية، ومشاكلها، والحلول السليمة لها من واقع الحياة والدين.

وعملت ميريت السعدني كمراسلة في قنوات “الحياة” و”اقرأ”.



عائلة صلاح السعدني

تزوج الفنان صلاح السعدني طوال حياته مرة واحدة فقط من خارج الوسط الفني، وأنجب نجله أحمد السعدني الذي اختار أمتهان التمثيل على نهج والده، ونجلته ميريت السعدني التي أبتعدت تمامًا عن الفن وتدينت وارتدت الحجاب واختارت الحياة الأسرية وتزوجت ورزقت بعدد من الأبناء.

مشوار صلاح السعدني

وقدم صلاح السعدني على المسرح عدد من العروض الهامة منها: “الناصر صلاح الدين”، و”ثورة الموتى”، وباللو باللو”، كما مثل في عدد من الأفلام، منها: “اليوم السادس”، و”قضية عم أحمد”، و”ملف في الآداب”، و”فتوة الناس الغلابة”.

اشتهر صلاح السعدني بأدواره في التلفزيون، وأهمها دور العمدة “سليمان غانم” في مسلسل “ليالي الحلمية”، إلى جانب مسلسلات مثل “آرابيسك”، و”رجل من زمن العولمة”، و”أبنائي الأعزاء شكرًا”.

رصيد صلاح السعدني من الأعمال الإذاعية، قليل جدًا، ويكاد يكون نادرًا، وهو 7 مسلسلات إذاعية فقط.

عمل صلاح السعدني في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفزيون.

آخر أعمال صلاح السعدني

وشهد عام 2013 آخر ظهور للفنان القدير صلاح السعدني، على الشاشة الصغيرة من خلال “مسلسل القاصرات” الذي عرض ضمن منافسات الموسم الرمضاني لهذا العام.

“مسلسل القاصرات” بطولة: صلاح السعدني، وداليا البحيري، ولقاء سويدان، ونهال عنبر، وياسر جلال، وخالد محمود، وعايدة رياض، وصفاء جلال، ومحمد عبد الجواد، وسميرة عبد العزيز، وهيثم محمد، وسماح السعيد، وشمس، ومنير مكرم، وسلوى عثمان، وجيهان قمري، ورشوان توفيق، ومنة عرفة، وملك أحمد زاهر، ومي الغيطي، من تأليف: سماح الحريري، وإخراج: مجدي أبو عميرة.

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