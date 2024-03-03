خطفت ابنة الفنان محمد فؤاد الأنظار لها في حفل زفاف شقيقها عبد الرحمن الذي أقيم مساء أمس، في قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

ظهرت ابنة محمد فؤاد في الصور مع والدها شابة جميلة تقبله وتحتضنه وترقص معه احتفالا بزواج شقيقها.

ابنة محمد فؤاد

كما ظهرت في فيديو وهي ترقص مع والدها على أنغام أغنية “قصة حب” لرامي عياش، وظهر محمد فؤاد وهو يتحدث إلى المصوريين ويحاول إحفاء وجه ابنته ويقول لها “خبي وشك، خبي وشك الله أكبر”.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل زفاف نجل محمد فؤاد ومشاركته فرحته ومنهم مصطفى قمر ومصطفى كامل ووليد سعد وخالد عجاج وحميد الشاعري ودنيا عبد العزيز وزوجها ومحمد لطفي.

رواد السوشيال ميديا تداولوا عدد من المقاطع الخاصة بالحفل، وأبدوا سعادتهم بزواج عبد الرحمن وتغزلوا في جمال عروسته.

أقيم الحفل في واحد من أشهر الأماكن في القاهرة، وسط حضور كبير من نجوم الفن والغناء في مصر.

آخر ظهور لمحمد فؤاد

كان آخر ظهور لمحمد فؤاد خلال حضوره الليلة الأولى من حفلات ليالي السعودية المصرية، ورافقه لفيف كبير من النجوم منهم عمرو دياب وكريم عبد العزيز وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومنى الشاذلى وعمرو الفقي وإسعاد يونس ومحمد عبد المتعال ومجدي الجلاد ولميس الحديدي ويسرا وليلي علوي والهام شاهين وآمال ماهر ود. أشرف زكي نقيب الفنانين ورامي عادل إمام ود. مدحت العدل ونيللي كريم وصلاح عبد الوهاب وأشرف عبد الباقي وأحمد فهمي وغيرهم من النجوم.

محمد فؤاد يعود للسينما بعد 19 عاما

وعلى جانب آخر، كشف محمد فؤاد مؤخرًا، أنه سيعود للسينما من جديد، بعمل فني سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابه عن السينما 19 عامًا، مشوقًا جمهوره لهذا العمل، ومتمنيًا أن يلقى إقبالًا من الجمهور.

ويعد فيلم غاوي حب، آخر أعمال الفنان محمد فؤاد السينمائية، الذي تعاون فيه مع الفنانة حلا شيحة ورامز جلال، وعرض عام 2005، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا، فمازال العمل يعرض حتى الآن على الشاشات ونجح في استقطاب شريحة من الجمهور، الذي تعلق بأعمال فؤاد.

وشارك في فيلم “غاوي حب”، كل من محمد فؤاد، حلا شيحة، رامز جلال، خالد الصاوي، عبد الله مشرف، أميرة العايدي، ملك قورة وغيرهم من نجوم الفن، والعمل من إخراج أحمد البدري وتأليف أحمد البيه.

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