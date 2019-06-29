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ابنة مي سليم تخطف الانظار بجمالها.. شاهدوا هل تشبه والدتها !

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Mai Selim

مي سليم

خطفت لي لي، ابنة الفنانة مي سليم الأنظار بجمالها وجاذبيتها وملامحها الشرقية المميزة بسحر لون عينيها الجميل والآسر.
Mai Selim
ولفتت لي لي انظار متابعي والدتها للشبه الكبير الذي بات واضحا مع الفنانة الاردنية لناحية لون العيون والشعر وبدت الطفلة في غاية الجمال بعدما اتخذت بشرتها لون احمرار الشمس خلال تقضيتها العطلة الصيفية على شاطئ البحر مع والدتها التي اكتسبت اللون البرونزي ايضاً، واستعرضت جمالها بمجموعة من الصور عبر صفحتها على تطبيق انستغرام.Mai Selim
وكانت الطفلة احدث ضجة كبيرة من خلال لصق عدد كبير من صور الرسوم المتحركة على ثلاجة المنزل، الامر الذي وضع والدتها في حيرة عما يجب ان تقوم به لمنعها من القيام بذلك.

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