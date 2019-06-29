ابنة مي سليم تخطف الانظار بجمالها.. شاهدوا هل تشبه والدتها !

خطفت لي لي، ابنة الفنانة مي سليم الأنظار بجمالها وجاذبيتها وملامحها الشرقية المميزة بسحر لون عينيها الجميل والآسر.



ولفتت لي لي انظار متابعي والدتها للشبه الكبير الذي بات واضحا مع الفنانة الاردنية لناحية لون العيون والشعر وبدت الطفلة في غاية الجمال بعدما اتخذت بشرتها لون احمرار الشمس خلال تقضيتها العطلة الصيفية على شاطئ البحر مع والدتها التي اكتسبت اللون البرونزي ايضاً، واستعرضت جمالها بمجموعة من الصور عبر صفحتها على تطبيق انستغرام.

وكانت الطفلة احدث ضجة كبيرة من خلال لصق عدد كبير من صور الرسوم المتحركة على ثلاجة المنزل، الامر الذي وضع والدتها في حيرة عما يجب ان تقوم به لمنعها من القيام بذلك.