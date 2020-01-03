ابنة هيفاء وهبي تتعرض للهجوم بسبب والدتها.. إذا ما بتحبي أمك لش عم تعملي متلا؟

لفتت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الانظار بصورة نشرتها مؤخراً وجمعتها وابنتيها دانييلا ورهف.



وأشارت في التعليق عليها إلى أنها التقطت لهن لمناسبة نهاية العام وتوجهت من خلال التعليق عليها برسالة تهنئة إلى المتابعين وكتبت: “حبينا نعيد عليكن أول الناس انشالله تنعاد عليكن بالصحة والسعادة وتكون سنة خير علينا جميعاً”.



وأكثر ما أثار الانتباه هو تعليق نشرته إحدى المتابعات وجاء فيه: ” هلأ انتِ شو الهدف إنو تنشري صورك وصور ولادك؟ إذا ما بتحبي أمك لش عم تعملي متلا؟”. ولم يكن من زينب إلا أن ردت: “إنت مين تتحاسبيني شو أعمل؟ إي مين؟ متطفلة”.



كذلك جذب الاهتمام تعليق لمتابعة أخرى على صورة نشرتها زينب لاحقاً حيث كتبت: “أنا بحبك يا زينب بس انتِ بتقولي بناتك هم سعادتك وانتش ليش حارمة أمك من هاي السعادة. تخيلي لاسمح الله لوبناتك عملو زيك هتعملي ايه؟”.



إلا أنها لم ترد على السؤال فيما تمنى لها الكثير من المتابعين حياة سعيدة مع عائلتها وحققت الصورة أكثر من 21 ألف إعجاب.