ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بحديثها عن الشبه بينها وبين والدها.. ماذا قالت؟

أحدثت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلا واسعا بين متابعيها بعد حديثها عن الشبه بينها وبين والدها، موضحة أنها تشبهه كثيرا، الأمر الذي جعل الجمهور يتدخل في الأمر للتأكيد على أنها تشبه والدتها هيفاء وهبي وليس والدها.

وبدأت القصة عندما نشرت زينب فياض صورتين؛ الأولى جمعتها بابنتيها “رهف ودانيلا” والثانية كانت منفردة وذلك عبر حسابها على موقع إنستغرام وعلقت قائلة: “سعادتنا بقرب من نحب”، فتدخلت متابعة وكتبت تعليقا قالت فيه: “سبحان الله تشبهي أبوكي شايفه صور إلو في غوغل”؛ ما دعا زينب فياض للرد عليها بالتأكيد على أن والدها ليس له صور في غوغل وأنها بالفعل تشبهه كثيرا.

وقالت زينب فياض في ردها على المتابعة: “ما في ولا صورة لبابا بغوغل بس إي كتير بشبهه”، ولكن كان للجمهور رأي آخر؛ إذ دخلوا في نقاش حاد ليؤكدوا أنها تشبه أمها هيفاء كثيرا، فيما أكد متابعون أن هناك صورة قديمة لوالدها في غوغل تجمع والدها بوالدتها هيفاء وهبي عندما نالت لقب ملكة جمال الجنوب تحديدا.

وأوضح متابعون في تعليقاتهم: “زينب نسخة أمك وما شاء الله محلوة كثير”، و”زينب إنتي شبه أمك كتير ممكن تكوني أخدي من البابا بس فيكي كتير شبه من أمك وحتى صوتك وضحكتك بتجنني وحلوة متلها”، و”في صورة على غوغل لكن لا تشبه أبوها نهائيا إن كان هناك جمال فهو موروث عن والدتها الجميلة التي أغلقت أبواب الجمال والأنوثة من بعدها”.