ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: “منشبه بعض”؟.. شاهدوا هل يشبهها!

استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة نشرتها زينب ابنة الفنانة هيفاء وهبي على حسابها منذ ايام قليلة.

وفاجأت الجميع بالظهور فيها برفقة أخيها للمرة الأولى وعلقت” منشبه بعض؟ اخي”. واحدثت الصورة ضجة كبيرة في أوساط متابعيها حيث حققت أكثر من 14 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن زينب أشعلت المواقع في وقت سابق، بعدما نشرت مقطعاً مصوراً استعرضت من خلاله منزل والدها المميز في لبنان.

واظهرت تصميمه الفاخر والتماثيل والتحف الاثرية الثمينة التي تزين محيطه والحديقة الخضراء الرائعة.

وكشفت عشقها للخيول مع الإشارة إلى أن والدها فارس ويمتلك اسطبلاً للأحصنة. واعلنت وجود جامع وسط الاشجار مضيفة أن الأخير شيده داخل حديقة المنزل وقالت “كانت فكرة حلوة من بابا تنجتمع على الصلاة”.