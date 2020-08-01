حرصت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، على معايدة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بحلول عيد الاضحى المبارك بمجموعة صور جديدة لها ولطفلتيها.

وقد خطفت زينب فياض وطفلتيها الأنظار بجمالهما وظرافتهما. وعلّقت فياض معايدة متابعيها قائلة: “حبينا أنا وأميراتي نعيد عليكم اول الناس ينعاد عليكم يا رب بالخير والصحة والبركة”.

ثم علقت على صورة اخرى قائلة: “لحتى قبلت تتصوّر بنتي دانيلا اشترطت عليي البس متلها ورحنا ندور بالسوق اي شي لونه بينك والأهم على ذوقها شو اعمل حاكمة فيني وبالعيلة كلها الله يحميها بسببها طالعة بالصورة أختهم مش امهم”.

كما نشرت زينب صورة اخرى لها ظهرت فيها بفستان باللون البرتقالي بينما كانت تقف في احد الحدائق وعلقت كاتبة: “أفرح واملا الدنيا أماني”.