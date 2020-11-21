شاركت زينب فياض، نجلة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو جديدًا لها ظهرت فيه مع طفلتها دانييلا.

وكان لافتا رقص زينب فياض وابنتها دانييلا على انغام أغنية “توتة” لوالدتها الفنانة هيفاء وهبي، وعلقت على الفيديو قائلة: “الفقرة اللي كلكن بتحبوها.. فقرة “انا ودانيلا” .. دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة كل اليوم حبت الاغنية بشكل ”.

وقد اثار الفيديو تفاعلا من متابعي زينب فياض حيث تساءل بعضهم ان كانت قد تصالحت مع والدتها او تقصد توجيه رسالة لها بهذا الخصوص فيما لفت اخرين شبه دانييلا بجدتها هيفاء وهبي

يذكر أن زينب هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمتها نصر فياض، الذي ارتبطت به في عام 1990، وقيل إن سبب القطيعة هو أن هيفاء وقعت على تنازل عن حضانة ابنتها قبل أن تحصل على الطلاق، وزينب لها طفلتان هما رهف ودانيلا.