نشر مقدّم البرامج اللبناني وسام بريدي، على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جديدة لابنتهالكبرى لفت من خلالها أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت الطفلة من خلال الملابس التي ارتدتها مع الحقيبة وكأنها فاشينيستا صغيرة. وهو ما ركزت عليه غالبية التعليقات، ومما كُتب فيها: “ريم السعيدي إنها نسخة مصغرة عنك” و”ولسه انت شفت حاجة؟ ربنا يخللي ويبارك” و”بدا تطلع لماما عارضة أزياء يسعد قلبها ما أحلاها” و”مش أيا اي جزدان ده بوتيغا”. وبدوره علّق بريدي قائلاً: “الله يستر شو ناطرني! بنتي صارت تلبس جزدان”.

ويُشار إلى أن زوجة وسام، عارضة الأزياء ريم السعيدي قالت في لقاء أجرته معها “لها” في وقت سابق: “وسام والد حنون يخصّص الكثير من الوقت لعائلته ويهتمّ بالطفلتين ويلبّي حاجاتهما ويحبّهما ويرعاهما في وجودي، كما في غيابي لضرورات العمل. إنه والد رائع وأبّ حنون يهتمّ بأصغر التفاصيل في حياة طفلتينا”.

وعما إذا كانا يخطّطان لإنجاب طفل ثالث، أضافت: “صراحةً، نحن لا نخطّط للإنجاب في الوقت الحالي لأنني أركّز أكثر على عودتي إلى العمل! الأمر وارد في المستقبل. لكنني أحبّ أن أوضح أنني ووسام لا نفرّق بين الصبيّ والبنت ونحن سعيدان بطفلتينا ونعتبرهما نعمة كبرى خصّنا بها الله”.