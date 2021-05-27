شاركت الفنانة السورية وفاء موصللي صور جديد لها ولابنتها نايا الاندلس ظهرتا فيها وهما تستمتعان بوقتهما على احد الشواطى في تونس.

وظهرت وفاء موصللي في احدى هذه الصور مع ابنتها نايا الاندلس وعلقت عليها كاتبة: “من زيارتنا لسيدي بو سعيد الجميلة الرائعة بطبيعتها و ناسها ”.

وقد شاركت نايا الاندلس بدورها مجموعة صور لها والتي خطفت فيها الانظار بجمالها.

وكانت وفاء موصللي قد تحدثت عن علاقتها بابنتها نايا الاندلس في تقرير تلفزيوني مع برنامج “ET بالعربي” حيث اكدت انها تشغر بالذنب بسبب انسغالها عنها.

وقالت وفاء موصللي عن ابنتها: “كل الناس بتفكر انا داعمتها دعم مش طبيعي بالعكس تماما انا دعمت كل العالم الا بنتي وانا بالليل بقعد ببكي وهي نايمة وبمسك رجليها وببوسها ولكن وقت نفيق ثاني يوم الصبح بكون بدها تحكي معي انا بكون مشغولة بمليون قصة”.

وتابعت “نايا بالذات انا اكثر واحدة بزعل عليها لأن هي ما اخذت من حناني” واضافت “انا تأخرت لجبت طفل كرمال كون مهيئة نفسيا وماديا وعلى كل الاصعدة”.