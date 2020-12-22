نشرت ​شام الذهبي​ ابنة الفنانة السورية ​أصالة نصري​ صورتين جديدتين لها برفقة والدها أيمن الذهبي وشقيقتها أنجيلا الذهبي، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصورة الأولى تقبيل أيمن وانجيلا لشام، اما الصورة الثانية فظهرت شام وهي تحمل اختها.

وقد علّقت شام على الصور بالقول: “كوني أختا كبيرة لأخواتي هي أعظم هدية قدمها لي والدي”.

وكانت فاجأت شام متابعيها مؤخرا بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة بدت فيه وهي تعزف لحناً كلاسيكياً بشكل محترف، بإطلالة عفوية مرتديةً ملابس باللون الأسود.







