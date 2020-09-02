يصادف اليوم الموافق 2 سبتمبر عيد ميلاد الفنان المصري الراحل ” عامر منيب ” ال 57 .

وحرصت كلا من مريم عامر منيب وزينة عامر منيب على إحياء ذكرى عيد ميلاد والدهما الراحل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي .

فنشرت مريم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لعامر منيب من خلال خاصية الإستوري وكتبت في تعليقها عليها : ” عيد ميلادك سعيد 57 في السماء يا ملاكي ” .

بينما نشرت زينة عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو لوالدها من إحدى حفلاته وعلقت قائلة : ” ملاكي الوسيم .. أفتقدك وأنا بحاجة إليك .. عيد ميلاد سعيد يا رجل .. الحب الذي أكنه لك لا نهاية له ” .

يذكر إلى أن الفنان عامر منيب كان قد رحل عن عالمنا في 26 نوفمبر من عام 2011 بعد صراع مع المرض .