ابنتا عمرو دياب بإطلالة مثيرة وحركات غير لائقة!

أثارتا ابنتا النجم المصري عمرو دياب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب إطلالة جريئة لهما اعتبرها البعض انها غير لائقة.
فقد نشرت جنى صوراً تجمعها بشقيقتها كنزي في حسابها على تطبيق “انستغرام”، بأزياء كاجوال عبارة عن فساتين صيفية قصيرة، كما قامتا بحركات غريبة من بينها مد لسانهما واستعراض مفاتنهما، ما عرضهما لسيل من الإنتقادات.
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ونالت الصور اعجاب الالاف من المتابعين الذين تغزلوا بجمال ابنتي “الهضبة”.
وتأتي هذه الصور بعد ظهور كنزي مع والدها في اليونان لتنفي بذلك وجود اي خلاف بينهما بسبب علاقته بالفنانة دينا الشربيني.