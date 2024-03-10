احتفل فريق عمل “مسلسل بابا جه” بعيد ميلاد الفنانة نسرين أمين إحدى بطلات العمل في كواليس التصوير.

وشاركت نسرين أمين جمهورها بصور وفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“، من الاحتفال بعيد ميلادها ووجهت الشكر للجميع على احتفالهم بها.

فريق عمل مسلسل بابا جه يحتفل بـ ميلاد نسرين أمين

وتواجدت ابنتها “أمينة” معها في الاحتفال، وأكد الكثير منهم أن ابنتها كثيرة الشبه منها وستنافسها في الجمال عندما تصل لعمر الشباب.

وظهر أبطال العمل أكرم حسني وإسماعيل فرغلي وياسر الطوبجي والمخرج خالد مرعي وعدد آخر من القائمين على العمل.

وتقدم نسرين أمين في مسلسل “بابا جه” دور زوجة أكرم حسني.

مسلسل “بابا جه”

فكره مسلسل “بابا جه” مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران ، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

أغنية “بابا جه”

على جانب آخر، طرح أكرم حسني أغنية “بابا جه” على صفحاته الرسمية ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الترويجية وتتر المقدمة لمسلسله الجديد “بابا جه” الذي يعرض في رمضان على قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد.

أغنية بابا جه من غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology.

يذكر أن نسرين أمين شاركت في رمضان 2023 بمسلسل “بابا المجال” مع مصطفى شعبان، باسم سمرة، سوسن بدر، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبه حسن، فرح يوسف، تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع.

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