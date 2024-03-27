ظهر ابنا النجم أكرم حسني “روبا وياسين” في الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه، حيث قدّمهما أكرم وهما يبحثان عن أب للإيجار بسبب غياب والدهما “أكرم حسني” في التصوير لفترة طويلة.

ليجيب أكرم منفعلًا في سياق الأحداث: “يلا اتفضلوا على البيت وبلاش دلع”، في لمحة مميزة ومختلفة في المسلسل.

أبناء أكرم حسني ف الحلقة الأخيرة من “بابا جه”

وبدت ابنته شابة جميلة تشبهه بشكل كبير وهذا ما أكدت عليه تعليقات الجمهور؛ أما نجله فبدا لا يشبهه كثيرًا ولكنه ظهر بوسامة لافتة.

ظهور أبناء أكرم حسني «روبا وياسين» في الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه

الحلقة الأخيرة من “مسلسل بابا جه”

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لأكرم حسني عن مفاجآت كثيرة، جعلها تتصدر تريند منصة أكس بالتزامن من عرض الحلقة، حيث قرر هشام (أكرم حسني) رفض عرض بيع مشروع بابا جه بـ30 مليون جنيه، واعترف أمام الجمهور على التليفزيون بأن لا شيء يمكن أن يعوّض مكان الأب وأنه لا يُؤجّر، وذلك بعدما اكتشف أن ابنته أرادت تأجيره لكي ينفذ لها طلباتها، ليعرف هشام أنه كان أبا لجميع الأطفال إلا ابنته.

وقرر هشام في النهاية فتح محل كشري تحت اسم بابا جه، وقد لاقى المشروع إقبالًا كبيرًا بعدما أصبح هشام أحد المشهورين، ليستكمّل هشام مسيرة والده في الكشري، وساعدته في ذلك زوجته ولاء (نسرين أمين) وابنته جودي.

وانتهت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل بابا جه، للنجم أكرم حسني والنجمة نسرين أمين، بنجاح “هشام أبو العلا” في مشروعه الجديد “محل الكشري”، بعد تنازله عن مشروعه بابا جه، ليُظهِر في آخر الحلقة علاقته الوطيدة مع ابنته جودي وزوجته ولاء.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وفكرته مأخوذة عن كتاب كوري، وهو تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، ويشارك أكرم حسني البطولة نسرين أمين، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، الطفلة لاڤينيا نادر، وعدد من ضيوف الشرف.

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