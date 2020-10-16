خطف نور عبداللطيف نجل الفنانة المصرية صابرين الانظار بعد ان نشرت والدته صورة له بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر حسابها على انستغرام حيث حرصت على تهنئته بهذه المناسبة.

وعلقت صابرين على الصورة كاتبة: “كل سنه وانت طيب وعقبال سنين كتير من حياتك كلها نور زي اسمك وايامك مشرقه مثل ابتسامتك الجميله يااارب يبعد عنك كل شر ويقربلك الخير كله ويحميك وتكون دائما في حفظه ويكون راضي عنك وكل يوم يكون احلي من اللي قبله كل سنه وانت طيب يانور عيني ”.





نور عبداللطيف نجل الفنانة المصرية صابرين

وقد تفاعل عدد كبير من جمهور صابرين ومتابعيها مع الصورة الذي نوهوا الى شبهه الكبيرمنها حيث جات التعليقات على الشكل التالي: “سبحان الله يشبه صابرين لدرجه كبيره .اكثر.اولادها.شبه.ليها ربنا يحفظه لامه” و “سبحان الله نسخه منك” و “الشبه كبير جدا، ربنا يخليه ليكي تشوفيه زي ما كنتي متخيلة”.

وكان نور بدوره قد هنأ والدته بعيد ميلادها الذي صادف في الرابع من شهر اكتوبر الجاري حيث علق كاتبا: “كل سنة و انت طيبة يا اعظم ما انجبت البشرية “.





يذكر أن صابرين كانت متزوجة من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف وأنجبا ابنهما “نور” وبعد قرار الاعتزال انفصلت عنه، ثم تزوجت من طارق صادق جلال وأنجبا 3 أبناء هم: يوسف وعلي وعمر.