عاد لؤي علامة ابن الفنان اللبناني راغب علامة ليثير الجدل مجددا، لكن هذه المرة ليس بارتدائه ملابس نسائية وإنما بفعل حركات غريبة بعض الشئ.

ونشر ابن المطرب الشهير، عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، فيديو وهو يرقص ويغني ويضحك بطريقة هيستيرية، وعلّق عليه بالقول: “ممتن لكل من يجعلني سعيدا لهذا الحد”.

لؤي راغب علامة في فيديو جديد

ويُثير لؤي الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو امتهن مهنة عرض الأزياء ويُشارك في أهم العروض في عواصم عالمية.

وتعرّض لؤي للكثير من الانتقادات في بداية دخوله مجال عرض الأزياء بسبب إطلالاته التي اعتبرها كثيرون “غريبة” الا انه يحظى بدعم عائلته ولاسيما والده الفنان راغب علامة.

راغب علامة يستعد لطرح أغنية جديدة

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب ليجدد نشاطه الفني.

ويتعاون راغب علامة في أغنيته الجديدة المفترض طرحها قريبا مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤل ومن المقرر أن يكشف التفاصيل الكاملة قريبا.

ومؤخرا طرحت شركة “مزيكا” للفنان اللبناني راغب علامة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة التي حملت عنوان “فيه كتير حلوين”، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ودارت فكرتها في إطار جو راقص مليء بالبهجة والألوان المبهرة، وهي إنتاج مشترك بين شركة “مزيكا” للمنتج محمد جابر و”back stage production”.

وعبر راغب علامة عن سعادته بتعاونه مع شركة “مزيكا” برئاسة المنتج محسن جابر، مؤكدا أن هذا التعاون أثمر عن نجاحات قديمة بينهما في الماضي.

أغنية “فيه كتير حلوين”

يذكر أن الفنان راغب علامة احتفل بعيد ميلاده مؤخرا ونشر مقطع من أغنية “فيه كتير حلوين” أثناء الاحتفال، كما نشر أيضا مقطعا آخر بحفله الأخير فى قطر، ولاقى إعجابًا وتفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا.

نبذة عن راغب علامة

يُذكر أن النجم راغب علامة، بدأ حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة بعد إصداره أغنيته الأولى (ما وعدتك بنجوم الليل) ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية «عيد الاستقلال» و«عيد العشاق» و«رسالة إلى أمي» توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس

وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.

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