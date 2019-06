ابن سلاف فواخرجي يخطف الانظار بوسامته

View this post on Instagram

ضحكة لما بشوفها بفرح ، وعيون لما بتطلع فيهن بقوى ، وغصة اذا حسيت فيها بختنق ، ودمعة اذا شفتها بشقى ، وحكمة لما بسمعها بيكبر قلبي وقدامها برجع بصغر … وحضن لما بحط راسي عليه بطمن وبأمن … وبدفا … يا أحلى رجال صغير … بحبك كل لحظة ودعوات الدنيا كلها الك ولاخوك … ❤️❤️❤️ كل سنة وانت سالم وناجح وراضي ومرضي ياحمزه @hamzaramadan01 #Hamza_Ramadan #حمزة_رمضان 16/6#