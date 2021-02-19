دخل تيم ابن الممثل السوري عابد فهد والإعلامية زينة يازجي إلى عالم الدراما بعد انضمامه إلى طاقم تمثيل مسلسل “350 جرام”.

وقال تيم في لقاء مع “إي تي” بالعربي إنه يجسد شخصية “نوح الريس” في طفولته، وهي الشخصية التي يؤديها والده طوال أحداث المسلسل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

ولفت ابن عابد البالغ من العمر 12 عامًا إلى شغفه بالتمثيل، مبينًا أن هذه الخطوة هي الأولى في مسيرته التي ينوي استكمالها للنهاية، حيث يطمح للعمل في هوليوود وليس في الدراما العربية.

ويؤدي الفنان عابد فهد شخصية المحامي “نوح الريس”، محامي بارع جدًا، يتقن كل الحيل القانونية وغير القانونية التي من شأنها أن تُخرج موكليه من أزماتهم، ما يجعله بشكلٍ ما محامي الشيطان.

وأوضح فهد أن الريس عنده 3 خطوط حمراء، هي تجارة: الأعضاء والسلاح والأطفال، وما دون ذلك مباح، إلى أن يحدث له أزمة صحية كبيرة، فيضطر إلى عملية زراعة قلب، ومن هنا يحدث التغيير الكبير في حياته.

ويبدأ المحامي نوح الريس بعد تجاوز الأزمة بتتبع حياة صاحب القلب الذي مُنح له، ويُحاول استكمال ما بدأه في حياته قبل الرحيل، فيتحول من شيطان إلى إنسان له مشاعر وأحاسيس ورغبات.

ويشارك في إنتاج المسلسل شركة “غولدن لاين للإنتاج الفني”، علما أن مسلسل “350 جرام” من تأليف ناديا الأحمر، ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم: عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله و مصطفى سعدالدين وقاسم منصور.

وترى ديالا الأحمر رئيسة شركة “جولدن لاين للإنتاج الفني”، أن “قصة العمل وما بها من حبكة وتشويق وفكر جديد لم يطرح دراميا حفزها كل هذا إلى الدخول في إنتاج العمل استكمالا لمشوار تعاوناتها الناجحة مع صديقها المنتج إياد الخزوز ..ففي القصة تساؤلات تحمل فضولاً يحبذه المشاهد … مفاده، ماذا لو اجتمع برجل واحد .. قلب إنسان بكل ما يحمل من مشاعر و خيبات وأحلام مؤجلة! وعقل إنسان آخر بكل ما يحمل من ذكريات وأفكار .. .!! هل يمكن أن يكون رجل واحد بداخله رجُلان معاً يتصارعان ويتناقضان !! وهل يمكن للمرء أن يعطي قلبه بكل ما للكلمة من معنى ليمنح نبض حياته لشخص آخر”.