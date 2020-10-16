كشف عادل ابن الفنانين المصريين مها أحمد ,مجدي كامل عن مروره بفترة صعبة، ومعاناته مع المرض وذلك عبر تدونية كتبها عبر حسابه على انستغرام.

فقد نشر عادل صورة له خلال تواجدة في الحرم المكي، وحكى ما مر به موضحا أنه قبل أيام شعر بتعب غير عادي، ولا يعرف ما أصابه حتى الأطباء لا يعرفون ما به، موضحا أنه أخذ أدوية كثيرة وحقن لكن حالته لا تتحسن.

تابع مؤكدا أنه لم يرغب في أن يتحدث عن الأمر، لكنه يشعر بالخوف مما هو قادم، لذا قرر أن يكتب ما يدور بداخله، لأن البعض ينظر إلى حياة الآخرين من خلال صور وفيديوهات تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن لا يعرفون ما يحدث في حقيقة الأمر.

أكمل حكايته، أنه منذ منتصف يونيو يعاني من أمور شخصية ويستمر الأمر بمرضه، واختتم كلامه: “المهم ربنا يستر في اللي جاي ويعدي علي خير إن شاء الله علشان المرة دي أنا بجد حاسس بالموت، فلو عدت علي خير حياة الواحد هتتغير تماما في كل حاجة حتى في الصور والفيديوهات، آسف أني طولت عليكوا، يارب أنت الشافي المعافي”.

عادل مجدي كامل، لاعب كرة قدم لعب في صفوف الناشئين في النادي الأهلي ثم انتقل بعدها للعب في أندية أخرى.