بكاء وانهيار إلهام الفضالة وهيا الشعيبي على الهواء.. والسبب؟!

تلقت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مكالمة من “أوراد العنزي”، والملقبة بـ “أقوى طفلة”، خلال استضافتها في برنامج فانوس هيونة مع الفنانة هيا الشعيبي.

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كلمات اوراد جعلت هيا الشعيبي والهام الفضالة تبكيان على الهواء، حيث كشفت عن نجاح عملية زراعة النخاع، التي خضعت لها، لترد عليها الفنانة إلهام :” أوراد أنا وايد وايد أحبك إنتي بطلة..شجاعة ..قوية..وتعطين الناس دافع قوي إنهم يحبون الحياة ويتمسكون فيها برافو عليك بنتي “.

وشكرت أوراد العنزي كل من إلهام وهيا الشعيبي على دعمهم لها، قائلة “أنا حابة إني أباركلك أم بشار أنتم وقفتم معاي وقفة عمري ما رح أنساها “، وأضافت “أنا داقة من أمريكا لأشكر ماما إلهام وماما هيونة على وقفتهم معاي ما قصرو بعمليتي زرع النخاع كانو عطول ينزلون أدعية يطلبون من المتابعين يدعولي “، مما دفع كل من إلهام وهيا للبكاء والتأثر بالطفلة على الهواء، وطلبت أوراد من كل متابعين برنامج فانوس هيونة، أن يدعو لها بأن تعود سالمة إلى الكويت من أمريكا ،وأضافت ” أنا بثبت للعالم إني أقوى طفلة ..نجوت من عملية زرع النخاع بفضل الله “.

وتابعت هيا ” أوراد أنتي فخر للكويت أنتي فخر للشعب الكويتي مو بس كويتية لا إنتي طفلة عربية عالمية لأنك أقوى طفلة عربية شجاعة في عملية زراعة النخاع “.