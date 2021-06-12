تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بوست منسوب الى ريم نصري شقيقة الفنانة السورية اصالة تضمن عبارات قاسية تضمن اتهامات بالكذب والنفاق وذلك تعليقا على صورة الفنانة السورية في زفاف الاعلامية اللبنانية جيسيكا عازار.

غير انه وبالعودة الى حساب ريم نصري على انستغرام، تبين أن حساب ريم نصري الذي شن الهجوم على الفنانة أصالة وهمي، وليس الحساب الرسمي لشقيقة الفنانة السورية.

ونشر الحساب الذي يحمل اسم ريم نصري صورتين على إنستغرام إحداها لشقيقتها أصالة من إطلالتها في حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عازار من رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان.

وهاجم الحساب على تطبيق “إنستغرام” الفنانة أصالة، بتعليق جاء فيه: “زمن دي ان اي الماديات والكذب والنفاق والتملق زمن وسخ فيه الإنسان بيطلع من جلده ومن دمه وبيغيروا حسب مصالحه وصورته الشيطانية.. اللي بتظهر بهيئة ملاك.. ءء”.

وعبر جمهور أصالة عن استيائهم من الهجوم المباشر على أصالة، وتداول المشاكل العائلية على الملأ عبر الحساب الذي حمل اسم ريم نصري، فكتب إحدى المتابعات تعليق جاء فيه: “حدا بيكتب هيك عن اخته ولو!”.

وتداول المتابعين رد ريم نصري الوهمي، الذي قالت فيه: “اي لما يكون عنو اخت متل اختو أقل شي وأقل واجب يكتب هيك… وإذا دايقتك حطيلي صفر آخر السّنة بالأخلاق.. وإن شاء الله بيطعم كل حدا ما بيعجبوا كلامي أخت متل أختي”.