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اتهام الراقصة ” صافيناز ” بالتحريض على الفسق

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حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصرية محضرا ضد الراقصة الاستعراضية ” صافيناز ” بتهمة التحريض على الفسق .

وجاء ذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو من إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي وهي شبه عارية وترقص مع فتاة وسط تجمهر عدد من الشباب حولهن .

وهو مايعتبر مخالفة لقواعد وتقاليد المجتمع الشرقي المصري .

وقال رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية ” علي الشريعي ” أن رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور ” خالد عبدالجليل ” أعطى تعليماته لمدير عام الجهاز سيف العجيزي لتحرير محضر ضدها بعد أن جاء الاستعلام كاملا من مفتشي الجهاز بالواقعة  .

وتحرك جهاز الرقابة مسرعا فور علمه بما فعلته صافينار في حفلها بالساحل الشمالي .

 

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