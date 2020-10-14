نشرت الفنانة المصرية ” ياسمين علي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من تعليقات متابعيها وجمهورها الذين أشادوا بادائها في حفل الندوة الثقافية الخاصة بالقوات المسلحة .

ولكن جاء من بين تلك التعليقات تعليقا من أحد المتابعات يتهم ياسمين علي بالغرور فقالت : ” صوتك جميل جدا جدا ماشاء الله وانتِ جميلة أوي ما شاء الله بس عندك شوية غرور زيادة وتناكة شوية من غير داع لو مفيش هتبقي أجمل ” .

وهو ما دفع ياسمين علي للرد عليها ولكن بطريقة ساخرة فكتبت قائلة : ” يالهوي ده أنا مغرورة غرة .. والتناكة عندي يا نهاري فظيعة بقى مقولكيش ببقى ببص عالناس بطرف عيني كده .. عارفه انتي البصة اللي هي كده دي .. أهي هي دي ” .