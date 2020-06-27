نشر الفنان المصري ” رامز أمير ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يكشف من خلاله عن قدراته على البقاء تحت الماء لفترات طويلة .

وكتب في تعليقه على الفيديو قائلا : ” بسم الله ما شاء الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله .. عملتكم فيديو وقته بالظبط هو الوقت اللى بقدر اقعده تحت المية بنفس واحد .. خمس دقايق .. اكتموا نفسكم وانتم بتتفرجوا كده وقولولى استحملتم قد ايه ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على مقطع الفيديو .. ولكن جاء تعليق من أحد المتابعين يتهم فيه رامز أمير بشرب ” الحشيش ” حتى يستطيع البقاء كل هذه الفترة تحت الماء .

فكتب : ” ياسطا انت بتشرب حشيش عشان كده نفسك بيقعد كتير تحت المياه ” .

ليرد رامز أمير على ذلك فقال : ” ياسطا إيه بس أنت بتكدب وقدامي كمان .. حشيش إيه اللي بشربه ده ومش بس بتكدب ده أنت كمان بتهبد .. حشيش ايه اللي بيقعد كتير تحت المية .. بقول إيه انت عالمي استمر ” .