أكدت الاعلامية السعودية لجين عمران على موقف سابق لها انتقدت من خلاله رقص احدى الفتيات المنتقبات واصفة الامر بأنه مثير للاشمئزاز، حسب تعبيرها.

كلام لجين عمران، جاء أثناء استضافتها في حلقة من برنامج “المغرد” الذي يقدمه عامر بن جساس على قناة “أبو ظبي”, ردا على سؤال عن تغريدتها التي قالت فيها: “للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الاشمئزاز”.

واكدت لجين عمران انها لم تقصد الرقص بحد ذاته ولا الفتاة لأنها لا تعرفها وقالت “انا ما احب احد يجي ينتقدنا يقول واحدة منقبة ولابسة عباية وترقص هل تتوقع ان هذا شيء طبيعي او فعلا مثير للاشمئزاز”.

غير ان البعض انتقد موقف لجين عمران واعتبرها بأنها متناقضة حيث قال احدهم: “كلامها متناقض لانها تنتقد بنات خرجوا عن العادات و التقاليد و هي تعمل نفس الشيء و اذا احد.انتقدها ماتتقبل و تقول بلوك و تستعمل مصطلحات دون المستوى”.

من ناحية أخرى، أشادت لجين عمران بالكاتبة المصرية الراحل نوال السعداوي قائلة انها الهمتها الثقة في النفس مؤكدة في نفس الوقت على اختلافها معها في امور كثيرة.