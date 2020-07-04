أثارت الفنانة ميس حمدان الجدل بين متابعيها على انستغرام بعد نشرها مقاطع فيديو جسدت فيها شخصية فتاة أطلقت عليها اسم سماح متحدثة عن تعرضها لمعاكسات وأنها تخاف من عواقب ذلك.

ورغم تأكيد ميس حمدان على أن الشخصية من وحي خيالها ولا علاقة لها بالواقع وان الهدف منها رسم الابتسامه فقط و ليس اي شيء تاني الا انها تعرضت لهجوم من قبل عدد كبير من متابعيها مؤكدين بأنها لم توفق في اختيار الشخصية واتهموها بالتنمر والسخرية من المحجبات.

فقد كتب احد المتابعين: “وهل خلقة ربي صارت للاستهزاء والتقليل من شكل الناس اللي اسنانهم فيها مشكله !؟ وحبة الخال او الشامه من متى هيه للتشويه وهيه علامه من علامات الجمال ! اتقو الله في خلقته وفي مشاعر الناس .” وكتب اخر ” للاسف الأمر ليس مضحك هدا يعتبر تنمر و استهزاء على خلق الله حرام”.

فيما اتهمها اخرون بالسخرية من الحجاب عبر ارتدائها الطرحة حيث كبت احدهم: “انتى لبسه الطرحه وعمله الكركتر ده كانك عوزه تبينى المحجبه مش حلوه.. ليه كده…. ربنا يهدي” فيما قالت اخرى: “اخلعي الطرحه وبعدين اعملي الا تعمليه ”.