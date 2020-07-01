نشرت الفنانة ” ميس حمدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو وهي تجسد فيه لشخصية أسمتها ” سماح ” .

وظهرت ميس حمدان في تجسيدها لتلك الشخصية التي تنتمي للفئة الشعبية مرتدية الحجاب ولديها أسنان غير متناسقة .

وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” سماح بادى مانى (من وحي خيالي ) .. الكاراكتر زي اللي بنشوفهم في الأفلام و المسلسلات و الاسكتشات في السينما و التليفزيون و البرامج الفانتازيا الفكاهية من وحي الخيال من قديم الأزل ” .

وتابعت : ” الهدف منه رسم الابتسامة فقط وليس أي شيء تاني وإن الشباب بيعاكس الحلوة والوحشة كلهم متضررين .. فنانين كتار عرب وأجانب عملو كاراكتارات فانتازيا كتير ” .

وتلقت ميس حمدان عدد من التعليقات الغاضبة وتضمنت هجوما وانتقادات لها من جانب عدد من المتابعين الذين اتهموها بالتنمر على المحجبات وأصحاب الأسنان الغير متناسقة .

فجاءت التعليقات مثل : ” ليه التنمر عالناس اللي اسنانها مش مظبوطة .. لولا الفينيرز عليكم لكنا شفنا العجب فيكم يا ممثلين ” و ” هو مش الفينيرز بس بصراحة دا فيلر و بوتكس و تاتو و ديرمابن ومايكروبليدنج و سليكون و بلاوي سودا لو بطلتوا تعملوها حتبقوا اقل كمان من اللي بتتريقوا عليهم ” .

وأيضا : ” هل خلقة ربي صارت للاستهزاء والتقليل من شكل الناس اللي اسنانهم فيها مشكلة ” و ” للأسف الأمر ليس مضحك هذا يعتبر تنمر واستهزاء على خلق الله حرام ” .