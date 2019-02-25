اثباتات جديدة تؤكد تهمة دينيز شاكر بالعنصرية بعد أن برّأتها المحكمة

بعد أسابيع على قرار المحكمة براءة الممثلة التركية دينيز شاكر من تهمة إهانة الحجاب، والحث على العداوة والكراهية وإهانة نساء محجبات في أحد المراكز التجارية، قبلت المحكمة اعتراض الفتيات المحجبات وتراجعت عن قرارها بعدم محاكمة دينيز شاكر من تهمة التحريض بعدما تقدّم اثنان من العاملين في مكان الحادثة وكذبا تصريحات دينيز.

كما ظهرت تسجيلات صوتية وصور تتعلّق بالحادثة تبيّن منها أن تصرفات دينيز لاتتطابق مع تصريحاتها.

يذكر أن المحكمة التركية أصدرت قراراً ببراءة الممثلة التركية في 28 كانون الثاني من تهمة إهانة الحجاب والتحريض ضدّ لمحجبات.