وقع خلاف بين فريق عمل مسلسل الهيبة واهالي بلدة حمانا، في قضاء بعبدا في جبل لبنان، تطور الى اطلاق نار وتدخل القوى الامنية اللبنانية.

وفي التفاصيل كما نقلتها مواقع اعلامية لبنانية، فقد قام اهالي بلدة حمانا، في قضاء بعبدا في جبل لبنان، بقطع كافة مداخل البلدة بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على توقيف المدعو ا. ر، وذلك بعد خلافه مع أسرة مسلسل الهيبة حيث قام بإطلاق النار من مسدس فجرى اعتقاله.

إشكال بين أهالي منطقة حمانا وفريق مسلسل "الهيبة" استدعى تدخل الجيش pic.twitter.com/ZmqLEzhxIg — Ayssar nourdine (@AyssarN) June 15, 2020

يذكر أن مسلسل “الهيبة ـ الرد” كان قد خرج من السباق الرمضاني بسبب أزمة “كورونا”، ونظراً لضيق الوقت أثناء تصوير الحلقات، مما منع تصوير النهاية وآخر المشاهد.