احتفال حليمة بولند باليوم الوطني السعودي ب ” الرقص “

نشرت الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” تحتفل فيه باليوم الوطني السعودي .

وظهرت حليمة بمقطع الفيديو وهي ترتدي فستانا باللون الأخضر وتحمل بيدها بالونات باللون الأبيض والأخضر .

وكانت ترقص وتغني على أنغام أغنية ” أنا كويتي وأحب السعودية ” .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو : ” اللوك النهائي ” .

وحقق الفيديو على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أكثر من 95 ألف مشاهدة .. وأثار الجدل بين المتابعين ولفتت حليمة إليها لفتت الأنظار بحركاتها وفستانها .