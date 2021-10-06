نشرت النجمة اليمنية بلقيس فتحي صورة لشبيهتها عبر حسابها الشخصي على موقع تطبيق الصور “إنستجرام” فاجأت بها متابعيها الذين اعتقدوا للنظرة الاولى أنها بلقيس ذاتها.

وأرفقت النجمة اليمنية بلقيس فتحي صورة شبيهتها بتعليق قالت فيه :”يا كثر شبيهاتي كثراه.. احسبها أنا”،

وأشعلت صورة شبيهة بلقيس فتحي إنستجرام بكثرة التعليقات التي احتوت عبارة يخلق من الشبه أربعين للتطابق الكبير بين ملامح بلقيس فتحي وهذه الفتاة التي تمتلك نفس ملامحها.

شبية بلقيس فتحي

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هذا وقد حققت الفنانة بلقيس فتحي ردود أفعال أيجابية من الجمهور العربي خلال الأيام ساعات الماضية بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية «جنوب الدرب» الذي قدمته مع المخرج سلطان العبدمحسن.

وقدمت “بلقيس” الأغنية باللهجة السعودية لتحتل صداره الترند في السعودية وعدد من الدول العربية على منصات السوشيال ميديا حيث وصلت نسبة مشاهدة الأغنية لمليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وظهرت بلقيس فتحي في أغنية «جنوب الدرب» بالملابس البدوية لإظهار التقاليد الخاصة بأهل هذه المنطقة العريقة التي تمتلك تاريخ كبيرمن التراث والفلكلور.

وتعاونت الفنانة اليمنية بلقيس في أغنية «جنوب الدرب» مع كل من الشاعر والمحلن تركي الشريف والموزع الموسيقي محمد سلطان، ومكس وماستر المهندس محمد عصمت، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج سلطان العبدالمحسن.

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