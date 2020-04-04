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احلام: “اكمل وضوئك خوفاً من الله”… ومتابعوها يردون بطريقة غير متوقعة!

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ahlam jj

أحلام

وجهت الفنانة الاماراتية احلام نصيحة الى متابعيها بالوضوء وذلك في تغريدة عبر حسابها على تويتر.

فقد كتبت احلام في تغريدتها: “حينما تغسل يديك خوفاً من الكورونا اكمل وضوئك خوفاً من الله”.

غير ان رد متابعي احلام جاء بطريقة غير متوقعة، حيث كتبت الكثيرين: “حينما تلبسين حجابك اثناء الصلاة اكملي لبسه طوال الحياة”.

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