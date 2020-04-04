احلام: “اكمل وضوئك خوفاً من الله”… ومتابعوها يردون بطريقة غير متوقعة!

وجهت الفنانة الاماراتية احلام نصيحة الى متابعيها بالوضوء وذلك في تغريدة عبر حسابها على تويتر.
فقد كتبت احلام في تغريدتها: “حينما تغسل يديك خوفاً من الكورونا اكمل وضوئك خوفاً من الله”.
حينما تغسل يديك خوفاً من الكورونا اكمل وضوئك خوفاً من الله #صلاه_الفجر #Corona #صباح_الخير pic.twitter.com/GJUadzmY9t
— A7lam احلام الشامسي 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) April 4, 2020
غير ان رد متابعي احلام جاء بطريقة غير متوقعة، حيث كتبت الكثيرين: “حينما تلبسين حجابك اثناء الصلاة اكملي لبسه طوال الحياة”.
حينما تلبسين حجابك اثناء الصلاة اكملي لبسه طوال الحياة ☺️
— 🖤🖤 (@a_3aw) April 4, 2020