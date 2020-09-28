مازحت الفنانة الاماراتية احلام متابعيها على موقع تويتر بتغريدة قارنت فيها بين الفن واكل الحمام والبط.

وقالت احلام في تغريدتها التي ارفقتها بهاشتاغ “درر”: “الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله”.

وكانت أحلام، قد سخرت في وقت سابق، من أغنية الفنانة السورية أصالة “والله وتفارقنا” والتي طرحتها الأسبوع الماضي، وذلك بعرضها مكافأة عشرة آلاف درهم لمن يستطع غناء كوبليه قالت فيه “تيرا را را تيرا” أفضل منها، وهو ما آثار غضب جمهور الفنانة السورية ليقوموا بشن هجوم على أحلام.

وقالت أحلام عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ،”تيرا را تا رارا تيررا را را را اللي بيغنيها صولو له مني عشره الاف درهم اللي بيغني المقطع اللي كتبته (( تيرا را تا را را تيررا را رارا )) أقرب غناء يفوز”.

@aalothmanpage تيرا را تا را را تيررا را را را اللي بيغنيها صولو له مني عشره الاف درهم اللي بيغني المقطع اللي كتبته (( تيرا را تا را را تيررا را را را )) اقرب غناء يفوز — A H L A M (@AhlamAlShamsi) September 24, 2020