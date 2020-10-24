شاركت الفنانة الاماراتية احلام مقطع فيديو يظهر احتفال الحوثيين في اليمن بالمولد النبوي الشريف وذلك ضمن مشاركتها في الحملة المنددة بتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وعلقت احلام على الفيديو كاتبة: “بس منظر مهيب بأبي وأمي انت يا رسول الله” ثم تابعت “ويطلع كم واحد يقول الفيديو قديم والمولد بدعة بصراحة نحنا مش حقنا كورونا قليل فينا بكل امانة.. ياه وين وصلنا”.

الفنانه احلام متحمسه نزلت مقطع فديو من ميدان السبعين بصنعاء السنة الماضية خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي وقالت

الشيشان الان



واول ماقالوا لها بالتعليقات ان الفديو

من صنعاء حذفته pic.twitter.com/Egveh6bJ8z — Emad (@adare_) October 24, 2020

غير أن احلام وبعد عدد من التغريدات التي اوضحت أن المقطع لاحتفال الحوثيين بالمولد فتداركت الوضع وقامت بحذف التغريدة.

يذكر ان احلام قد شاركت في عدة تغريدات بالحملة الداعية الى مقاطعة المنتجات الفرنسية على خلفية التصريحات الاخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

#إلا_رسول_الله_يا_فرنسا اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك يارب #الا_رسول_الله pic.twitter.com/g2jr81g6hu — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 24, 2020