شاركت الفنانة الاماراتية احلام مقطع فيديو يظهر احتفال الحوثيين في اليمن بالمولد النبوي الشريف وذلك ضمن مشاركتها في الحملة المنددة بتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وعلقت احلام على الفيديو كاتبة: “بس منظر مهيب بأبي وأمي انت يا رسول الله” ثم تابعت “ويطلع كم واحد يقول الفيديو قديم والمولد بدعة بصراحة نحنا مش حقنا كورونا قليل فينا بكل امانة.. ياه وين وصلنا”.
غير أن احلام وبعد عدد من التغريدات التي اوضحت أن المقطع لاحتفال الحوثيين بالمولد فتداركت الوضع وقامت بحذف التغريدة.
يذكر ان احلام قد شاركت في عدة تغريدات بالحملة الداعية الى مقاطعة المنتجات الفرنسية على خلفية التصريحات الاخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.