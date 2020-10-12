احتفلت الفنانة الاماراتية احلام بمرور خمسة وعشرين عاما على اصدار اول البوم غنائي لها والذي صدر في مثل هذا اليوم 12 اكتوبر/تشرين الاول من عام 1995.
فقد كتبت احلام في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “#حدث_في_مثل_هذا_اليوم صدور اول البوم غنائي #١٢_١٠_١٩٩٥ واليوم ولله الحمد اكمل ٢٥سنه و يوبيل فضي أشكر الله اولاً ثم الشكر لبلادي #الامارات على دعمها لمسيرتي ومن ثم لاهلي وزوجي ودعمه المستمر لي كل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي”.
يذكر أن احلام بدأت في إحياء حفلات الزفاف في دول الخليج في أواخر ثمانينات القرن العشرين غير أن بدايتها الفعلية والحقيقية كانت في عام 1995 مع الملحن أنور عبد الله الذي ساعدها حتى وقعت عقداً مع شركة فنون الإمارات حتى طرحت ألبوم «أحبك موت» في عام 1995 والذي تكون من 8 أغاني والذي حقق نجاحا ملحوظا في تلك الفترة،
وحقق ألبوم احلام الأول مبيعات جيدة على النطاق الخليجي والعربي حيث استغلت نجاحها بطرح ألبومها الثاني بعنوان «مع السلامة» عام 1996 والذي احتوى على تعاونات أغلبها من الفريق نفسه في الألبوم الأول ومن الشعراء مثل خالد البذال وجمال إدريس ومن الملحنين أنور عبد الله وعارف الزياني، واحتوى الألبوم على 6 أغاني أهمها «تدري ليش» التي نالت شهرة واسعة ومن خلالها ازدادت شهرتها في الوطن العربي.