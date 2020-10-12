احتفلت الفنانة الاماراتية احلام بمرور خمسة وعشرين عاما على اصدار اول البوم غنائي لها والذي صدر في مثل هذا اليوم 12 اكتوبر/تشرين الاول من عام 1995.

فقد كتبت احلام في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “#حدث_في_مثل_هذا_اليوم صدور اول البوم غنائي #١٢_١٠_١٩٩٥ واليوم ولله الحمد اكمل ٢٥سنه و يوبيل فضي أشكر الله اولاً ثم الشكر لبلادي #الامارات على دعمها لمسيرتي ومن ثم لاهلي وزوجي ودعمه المستمر لي كل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي”.

#حدث_في_مثل_هذا_اليوم صدور اول البوم غنائي #١٢_١٠_١٩٩٥ واليوم ولله الحمد اكمل ٢٥سنه و يوبيل فضي أشكر الله اولاً ثم الشكر لبلادي #الامارات على دعمها لمسيرتي ومن ثم لاهلي وزوجي ودعمه المستمر لي كل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي #احلام #احبك_موت pic.twitter.com/f55qDLdt1b — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 12, 2020

يذكر أن احلام بدأت في إحياء حفلات الزفاف في دول الخليج في أواخر ثمانينات القرن العشرين غير أن بدايتها الفعلية والحقيقية كانت في عام 1995 مع الملحن أنور عبد الله الذي ساعدها حتى وقعت عقداً مع شركة فنون الإمارات حتى طرحت ألبوم «أحبك موت» في عام 1995 والذي تكون من 8 أغاني والذي حقق نجاحا ملحوظا في تلك الفترة،

وحقق ألبوم احلام الأول مبيعات جيدة على النطاق الخليجي والعربي حيث استغلت نجاحها بطرح ألبومها الثاني بعنوان «مع السلامة» عام 1996 والذي احتوى على تعاونات أغلبها من الفريق نفسه في الألبوم الأول ومن الشعراء مثل خالد البذال وجمال إدريس ومن الملحنين أنور عبد الله وعارف الزياني، واحتوى الألبوم على 6 أغاني أهمها «تدري ليش» التي نالت شهرة واسعة ومن خلالها ازدادت شهرتها في الوطن العربي.