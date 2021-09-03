تداول جمهور ومحبو الفنانة الاماراتية احلام عددا من صور ومقاطع الفيديو من احدث اطلالة لها خطفت من خلالها الانظار خاصة من ناحية ظهورها بنحافة ملفتة.

‏الصور المتداولة كانت من إحياء احلام حفل زفاف في مملكة ⁧‫البحرين‬⁩ مع فنان العرب ⁧‫محمد عبده‬⁩ حيث بدى عليها النحافة والرشاقة بشكل ملحوظ بعد خسارتها المزيد من وزنها.

وقد تغزل جمهور احلام بجمالها ورشاقتها عبر اعادة نشر هذه المقاطع مع كتابة تعليقات مثل “فديتها فنانة العرب وملكة الفن والاناقه بلا منافس تهبل بكل حالاتها احبها الملكه” و”تجنن” وغيرها.

من ناحية أخرى، انتقد اخرون اطلالة احلام حيث قام كثيرين بتشبييها بعدد من المشاهير مثل الفنانة اللبنانية مايا دياب او الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود والفنانة اللبنانية اليسا.

يذكر ان احلام عادت مؤخرا الى ممارسة نشاطها الفني بعد فترة من التوقف استمرت حوالي شهر.