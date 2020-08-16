حرصت الفنانة الاماراتية احلام على مساندة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد الاتهامات التي وجهت لها باستغلال مأساة انفجار مرفأ بيروت للخضوع لعمليات تجميل وكسب تعاطف الجمهور.

فقد كتبت احلام تعليقا على الخبر: “برافوا عليها فعلا في ناس اشباههم ناس بس هم في الحقيقه حيوانات بشريه يعني نادين دمها في كل بيتها طلعت عشان تعمل تجميل وهي ملكه جمال مش بحاجه تجميل اقل من حقه هالكلام ولك العمى ناس بدون انسانيه حرام نادين ما بتساهل هالقسوه من هال……. نادين قلبنا معك ولا يهمك بنحبك”.

وكانت نادين نسيب نجيم قد انفعلت على متابع اتهمها بالخضوع لعملية تجميل وكتبت تعليقا على تغريدته: “سكر تمك احسن ما فرجيك كيف بخللي كل وجك مطحون ! بدعس بنص قلبك ولك العما بقلبكم العما ما عندكم رحمة ولا عندكم إنسانية ليش انا يا حيوان يا زبالة بحاجة تجميل ؟ ! تفو امثالك لازم يكونوا تحت التراب بدل هل الشهداء ! تفو يا واطي”.

يذكر أن نادين نسيب نجيم كانت قد تعرضت لإصابة شديدة متأثرة بانفجار مرفأ بيروت، والذي وقع في 4 أغسطس، وتسبب في تحطم واجهة منزلها كاملة، وخضعت نادين لعملية جراحية استمرت على مدار 6 ساعات، ليكتشف بعدها الأطباء إصابة أنفها لتخضع بعدها لعملية جراحية أخرى في الأنف.