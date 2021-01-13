شاركت الفنانة الاماراتية احلام في الجدل الدائر حول سياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق واتساب والذي اثارت رعب الكثيرين من مستخدمي التطبيق حول العالم ما ادى الى قيام الكثير منهم بالانتقال الى تطبيقات اخرى.

فقد كتبت احلام في تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة: “مين فيكم يفكر يحذف الواتس اب ؟” ليتقاعل معها عدد كبير من المتابعين.

وقد تفاوتت اراء المتابعين بين من أكد ان واتساب ما زال يحافظ على خصوصية متابعيه وبين من شجع على الانتقال الى تطبيق “سيغنال”.

اللي صار مو ياخدون صورك وفيديوهاتك بس لا وكمان يبيعوها للشركات المسوية معاهم دعاية واعلان عشان تكسب من وراك،، — أحمد (@ahmedhmad22) January 13, 2021

يذكر أن نقاش محتدم يدور بين خبراء التقنية وأمن المعلومات حول العالم وحتى بين المستخدمين العاديين حول سياسة الخصوصية الجديدة التي قرر تطبيق التراسل المجاني (واتساب) التابع لشركة (فيسبوك) اعتمادها، وهي تتعلق فقط بالمستخدمين خارج المنطقة الأوروبية والتي تمنع قوانين حماية البيانات في تلك الدول من تطبيقها، لتتصاعد الدعوات لمغادرة التطبيق واللجوء إلى بدائل “أكثر أماناً”.