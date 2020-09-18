أثارت الفنانة الامارايتة أحلام الجدل بعد نشرها تغريدة ترويجية لألبومها الخليجي المنتظر بسبب دخول جمهور الفنانة السورية اصالة على الخط معتبرين بأن تغريدتها هي “لطشة” لنجمتهم بسبب تزامن ذلك مع إطلاق الأخيرة لألبومها الخليجي “لا تستسلم”.

.وكتبت أحلام في تغريدتها التالي :”البومي حالياً يغني لكم انزل يا جميل بالساحة، واتمختر كدا بالراحة”، وأرفقت التغريدة بوجوه ضاحكة.

اجل قريباً — A H L A M (@AhlamAlShamsi) September 16, 2020

ثم ردت على تعليق لأحد المتابعين الذي أعقب على تغريدتها “محتاجين نببي نسمع مخارج حروف سليمة”، فردت عليه بالقول “أجل قريباً” مع وجوه ضاحكة ايضا.

اجل قريباً — A H L A M (@AhlamAlShamsi) September 16, 2020

وفسّر رواد السوشيال ميديا بأن الفنانة أحلام تستفز بتغريدتها زميلتها أصالة نصري التي أطلقت ألبومها الجديد مؤخرا، في الوقت الذي تستعد فيه الفنانة الإماراتية الى إطلاق ألبومها الخليجي ايضا خلال الفترة المقبلة بدون أن تحدد موعدأ دقيقاً له، ما سيعزز من اشتعال المنافسة بين الزميلتين على الساحة الفنية في آن معاً.

وقد علق جمهور اصالة على تغريدة احلام حيث كتب احدهم: “”من بعد الملكة الحقيقية مانبي نسمع احدد وفري البومك في جيبك” فيما كتب اخر: “ما انصحك تنزلين البومك الا بعد خمس سنين لأن البوم #لاتستسلم مسيطرررر عالساحه و مكسرها تكسير”.

من بعد الملكة الحقيقية مانبي نسمع احدد



وفري البومك في جيبك pic.twitter.com/0tRGDogh67 — ابراهيم (@Ibrahimx93) September 16, 2020

ما انصحك تنزلين البومك الا بعد خمس سنين لأن البوم #لاتستسلم مسيطرررر عالساحه و مكسرها تكسير — 𝑛𝑢𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 (@nllllxr) September 16, 2020