شاركت الفنانة الاماراتية احلام متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور للحظة وصولها الى مطار جدة للمشاركة في احتفاليات اليوم الوطني السعودي الـ 90.

فقد نشرت احلام مجموعة صور لها بالكمامة من مطار جدة وعلقت كاتبة: “ملتزمون بالتباعد وملتزمون بكل الاحترازات خليكم مثلنا وربنا الحافظ.. وصلنا جده ام الرخا والشده”.







وكانت احلام قد نشرت مقطع فيديو عايدت من خلاله جمهورها السعودي بمناسبة اليوم الوطني قائلة: “كل عام وبلادي بخير كل عام والسعودية بخير.. السعودية هي الامارات والامارات هي السعودية كل عام وملكنا وابونا الملك سلمان ربي يحميه بخير وكل عام وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بخير كل عام وشعب السعودية بخير كل عام وتراب وسما السعودية بخير كل عام واحنا بخير طالما السعودية بخير”.

هالسنة وكل سنة أنا معاكم ، كل عام والسعودية بلدي الثاني بخير ،،، رح التقي فيكم من جدة من على مسرح الجوهرة يوم ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠ نغني في حب #السعودية #اليوم_الوطني_السعودي90 pic.twitter.com/1YhqR6snQj — A H L A M (@AhlamAlShamsi) September 20, 2020