فاجأت الفنانة الاماراتية احلام، زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتعليق على خضوعها لعملية تجميل لانفها مؤكدة انها ليست بحاجة لأي تجميل.

كلام احلام جاء تعليقا على فيديو نشرته زينب فياض، عبر حسابها على انستغرام، سخرت فيه من الحالة التي وصلت إليها، بسبب عملية التجميل التي أجرتها في أنفها مؤخرًا، وذلك باستخدام الأغنية الشهيرة “A-a-ay”، التي يستخدمها المشاهير في تطبيق “تيك توك” ، للتنقل من مكان إلى آخر.

وقامت ابنة هيفاء وهبي بتركيب الأغنية على فيديو خروجها من عملية التجميل، معلقة: “المفروض هالفيديو بيعملوا.. وبعدها بيصيروا بالمالديف.. بس هيك صار معي بوقتها.. يلا عقبال الـA-a-ay الجاي شوف النتيجة وسفرة بتفش الخلق”.

وعلقت احلام على الفيديو كاتبة: “مابدك عمليه قمرررررر ” لترد عليها زينب بالقول “ ما في قمر من بعدك ”.

وكانت زينب فياض قد خضعت لعملية تجميل في الأنف، وظهرت في فيديو لها عبر خاصية “القصص القصيرة” على حسابها بموقع “انستجرام” وقالت: “لا تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، توكلي على الله”.

يذكر أن زينب فياض الابنة الوحيدة لهيفاء وهبي، ووالدها هو نصر فياض، وهو ابن عم هيفاء وهبي، والذي تزوجته عام 1990 وانفصلا بعد ذلك بسنوات قليلة، وأنجبت هيفاء ابنتها عام 1993